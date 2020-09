Canela – Brigada Militar prende procurado após envolvimento em acidente de trânsito

Continua depois da publicidade

Na noite de sábado (12), por volta das 22h20, a Brigada Militar de Canela foi acionada na Rua Homero Pacheco, no Bairro Canelinha, para atender uma ocorrência envolvendo um veículo e uma motocicleta.

Os bombeiros realizaram o resgate e conduziu ambos condutores ao hospital.

No hospital, como de praxe, foi identificado os dois condutores envolvidos. No sistema foi constatado que o condutor do veículo Fiat Uno, que estava com o licenciamento vencido, era procurado da justiça, com mandado de prisão pela comarca de Caxias do Sul.

O autor de 51 anos, com antecedentes por furto, posse ilegal de arma de fogo, foi preso em flagrante e conduzido ao sistema prisional.