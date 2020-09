Faltam 3 dias para o início do 48º Festival de Cinema de Gramado

Continua depois da publicidade

Acompanhe a abertura do credenciamento para a imprensa e as últimas notícias do Festival de Gramado.

Boas vibrações!

Faltam três dias para o início do Festival de Cinema de Gramado e, como lembrou o presidente da Gramadotur Rafael Carniel , autarquia municipal responsável pela realização do evento, este será um Festival feito apenas de boas vibrações. “Good vibes only!” A cenografia já transporta a cidade para o mundo do cinema. “A cenografia está mais leve, mas nosso Festival é digno desse respeito e nossa cidade merece esse carinho. O Festival está ali, por inteiro, acontecendo, apenas em outro formato. Gramado convida quem está na cidade a assistir em casa, no hotel, onde for, e a fotografar a nossa cenografia. Quem vê as fotos nas redes, também fica sabendo. E quem assistir em qualquer canal, além de curtir cinema de qualidade, será convidado pela própria programação a visitar Gramado, numa proposta de turismo responsável”, comemora Rafael.

Aberto credenciamento para a imprensa

Adaptado para o cenário deste 2020, o 48º Festival de Cinema de Gramado não terá programação presencial na cidade, será todo on-line, e o credenciamento de imprensa também será feito em um novo formato.

Os tradicionais debates e entrevistas de homenageados serão transmitidos via redes sociais do Festival. O canal oficial para perguntas da imprensa será o WhatsApp da Assessoria – Pauta Conexão e Conteúdo. Importante: as perguntas realizadas nos comentários das plataformas de transmissão não serão consideradas.

Já está disponível no site do evento, na aba imprensa, o link para credenciamento de jornalistas e veículos de imprensa.

Sendo assim, o credenciamento deve ser feito por quem têm interesse em:

Receber via WhatsApp os boletins diários do evento e avisos de pautas



Enviar perguntas para as entrevistas e debates que serão transmitidos via Facebook e YouTube do evento

A assessoria de imprensa e a organização do Festival de Cinema de Gramado esclarecem que têm autonomia para selecionar as perguntas que sejam mais pertinentes dentro de cada entrevista realizada levando em conta, ainda, o tempo disponível para resposta dos entrevistados.

Quem não se credenciar poderá assistir todos os conteúdos produzidos e transmitidos diretamente de Gramado, nos canais oficiais do evento.



Solicitações de entrevistas exclusivas, conteúdos diretos de Gramado e outros pedidos de imprensa devem ser encaminhados diretamente para o WhatsApp (51) 9.9992.7654.

No mais, agradecemos o empenho e o comprometimento de todos em levar o Festival de Cinema de Gramado, o cinema brasileiro e latino e, ainda, o nome da cidade de Gramado mais longe, através do trabalho de cada um de vocês.

#tudovaificarbem