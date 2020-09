Painel do Festuris Connection coloca a bebida como protagonista do turismo

Os vinhos da Serra Gaúcha, o café mineiro, a tequila do México e as cervejas artesanais do Rio Grande do Sul. Estes personagens, protagonistas em suas culturas, estarão na mesa no painel “Bebidas, Gastronomia e Turismo – Uma tríade de sucesso”, que acontece no dia 8 de outubro, dentro da programação do Festuris Connection.

Para compor o painel, o evento online exclusivo traz marcas e profissionais de renome no setor para reiterar, mais uma vez, a seriedade e comprometimento em proporcionar debates de alto nível e relevância para o futuro da gastronomia, da alimentação e do turismo.

Diretamente do México, uma das mais tradicionais marcas de tequila, a Casa Cuervo, participa com a Diretora de Promoção e Relações Públicas Araceli Ramos. Acumulando uma longa lista de premiações e reconhecimentos por sua atuação no turismo e na promoção da bebida no país, ela divide o case do “Mundo Cuervo”, uma experiência turística em torno da tequila em um dos berços da cultura mexicana.

“Para mim será uma grande honra compartilhar o melhor presente do México para o mundo, a tequila, como parte da grande gastronomia mexicana”, adianta Araceli.

A ligação de Minas Gerais com o café é um capítulo inteiro da história do Brasil. Reconhecida como patrimônio cultural do estado, a bebida terá Juliano Tarabal como representante. Ele traz seu conhecimento como superintendente da Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado (EXPOCACCER), entidade que representa o café da única região do Brasil com Denominação de Origem.

Para representar os vinhos da Serra Gaúcha, região responsável por 56% de toda a produção nacional, Deborah Villas Bôas Dadalt vem até Gramado falar de sua experiência como sócia-diretora do Spa do Vinho Autograph Collection Hotel, no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Somente em 2019, a região recebeu 443 mil visitantes. O empreendimento é considerado o primeiro complexo de enoturismo de padrão internacional no Brasil.

Produto nacional que conquista cada vez mais novos admiradores, a cerveja artesanal também marca presença. Em 2019, o Brasil chegou a marca de 1.209 cervejarias registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), figurando como o terceiro maior mercado da bebida no mundo, atrás apenas de China e Estados Unidos. Guilherme Luz, sócio da cervejaria Rasen Bier, de Gramado, compartilha o case e desafios da empresa que é atração em um dos principais pontos turísticos da cidade, a Rua Coberta de Gramado.

“Teremos diferentes cases, de diferentes lugares para mostrar que a conexão entre bebida, gastronomia e turismo é uma constante em todos os cantos do mundo gerando oportunidades de negócio no setor e expandindo o olhar sobre novas possibilidades para o segmento”, analisa Marta Rossi, CEO do Festuris Connection.

Os ingressos para a programação completa do evento, que acontece de 6 a 8 de outubro de forma totalmente online, estão à venda no site www.festurisgramado.com/connection.

O evento conta com o patrocínio de Sicredi Pioneira, Casa Hotéis, Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav) e OvosRS. Tem o apoio de Abrasel Hortênsias e a realização de Rossi & Zorzanello Feiras e Empreendimentos.

Painel “Bebidas, Gastronomia e Turismo – Uma tríade de sucesso”

Dia 8 de outubro

Painelistas:

Araceli Ramos – Casa Cuervo / Tequila (México)

Juliano Tarabal – Cafés da Região do Cerrado Mineiro

Deborah Villas Bôas Dadalt – Vinhos da Serra Gaúcha

Guilherme Luz – Rasen Cervejas Especiais