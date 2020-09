Quadras poliesportivas podem abrir seguindo protocolos e precauções

Continua depois da publicidade

O governador Eduardo leite publicou no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (15), a liberação para atividades coletivas em quadras esportivas do Rio Grande do Sul. Fechadas desde março, as quadras podem receber jogos com uma série de precauções e protocolos.

De acordo com o documento, o município precisa estar há 14 dias sem bandeira vermelha ou preta.

Ficam permitidos esportes coletivos exclusivamente em quadras esportivas, sem público, com intervalo de uma hora entre os jogos e uso intercalado das quadras, para evitar aglomeração e permitir higienização. É vedado uso de espaços de entretenimento (churrasqueiras, praça infantil, etc.)

A liberação das quadras esportivas era uma cobrança antiga do setor. A Região de Caxias do Sul que engloba Canela, Gramado, Nova Petrópolis e São Francisco de Paula pode adotar o retorno com base nas diretrizes estaduais.

Informações: Portal Leouve