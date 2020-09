Sindilojas Hortênsias agora conta com um Banco de Talentos

Continua depois da publicidade

Buscando auxiliar no processo de seleção e contratação de profissionais para o comércio da região, o Sindilojas Hortênsias, em parceria com a Solucione RH Recrutamento Humanizado (ferramenta encubada na Feevale Techpark – incubadora de tecnologia da Universidade), conta com um portal com oportunidades de trabalho. O Banco de Talentos é voltado, a princípio, à vagas para vendedores e gerentes de loja.

Para se candidatar às vagas é necessário fazer um cadastro no portal informando um e-mail e criando uma senha.

No Portal constam detalhes sobre vagas, o papel do profissional, competências, formação exigida e horário de trabalho (ressaltado no site, pois a região é turística e, geralmente sábados, domingos e feriados são dias úteis para o profissional do comércio). Outro detalhe importante é sobre inclusão: pessoas com necessidades especiais são muito bem-vindas.

“Fechamos mais esta parceria buscando agilizar o caminho de oferta de vagas e contratação de profissionais para o comércio. Nosso papel é trabalhar pelo desenvolvimento de nossa atividade, auxiliando o empresário e fazendo chegar com mais facilidade as oportunidades de mercado para os interessados”, destaca o executivo do Sindilojas Hortênsias, Nilvio Castanheiro.

Confira o Banco de Talentos:

https://app.solucionerh.com.br/sindilojas-hortensias