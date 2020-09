2ª Semana da Pessoa com Deficiência acontece de 21 a 25 de Setembro

Continua depois da publicidade

Desde 14 de janeiro deste ano, a Lei Nº 3.810 institui no âmbito do município de Gramado a Semana da Pessoa com Deficiência. Deste modo, anualmente, a Secretaria Municipal da Educação promove um evento para debater sobre a temática da deficiência. Nesse ano ocorre a 2ª edição. O principal objetivo é ampliar o diálogo sobre a inclusão das pessoas com deficiência no município, compartilhando relatos de experiências positivas, bem como veiculando conhecimento que fortaleça a prática profissional docente e as relações sociais que envolvem as pessoas com deficiência. “Em outras palavras, nosso foco é nas possibilidades, na garantia do direito de todos e na construção de uma sociedade na qual as diferenças de todos sejam aceitas“, relata a secretária da Educação, Maria Gorete Rodrigues da Silva.

Com a pandemia de Covid-19, este ano o eventou precisou ser reformulado. Os encontros presenciais deram lugar para as lives via Canal do YouTube da SME. As atividades são gratuitas.

Programação

As lives acontecem de 21 a 24 de Setembro, sempre às 18h, no Canal da Secretaria Municipal da Educação via plataforma YouTube.

21/09: Modelo social e modelo médico na interpretação da deficiência

Convidado: Lucelmo Lacerda de Brito – Pós-doutorando em Educação Especial pela UFSCar, estudando a inclusão escolar da pessoa com TEA, Doutor em Educação pela PUC-SP, Mestre em História pela PUC-SP, Historiador, Especialista em Educação Especial, Inclusiva e Políticas de Inclusão.

Mediação: Profª Ms. Elize Souto – Coordenadora do Atendimento Educacional Especializado

Profª Drª Maria Gorete R. da Silva – Secretária de Educação

22/09: O papel da família na educação inclusiva

Convidada: Carina G. Nascimento – Psicóloga, Especialista em Neuropsicologia: avaliação e reabilitação neuropsicológica, Especialista em Psicologia Infantil. Formação em Terapia Cognitivo Comportamental para crianças e adolescentes. Atualmente cursa Mestrado em Psicologia Clínica e atua na APAE Gramado

Participação de famílias da rede: Ingrid Souza – Relato de experiência “Mãe e profissional: aprendizagens diárias”

Adriene Lupi e José Samuel Pena e Lupi – Relato de experiência “Surpresa em dobro”

Mediação: Proª Drª Cínthia Cardona de Ávila – Professora de Atendimento Educacional Especializado em Gramado

Profª Drª Maria Gorete R. da Silva – Secretária de Educação

23/09: Importância do diagnóstico: caminhos para um universo de possibilidades

Convidados: Diogo Gomes – Psicólogo, atendimento com ênfase no Transtorno do Espectro do Autismo. Formações complementares em Análise do Comportamento Aplicado e Métodos Estruturalistas

Letícia Francisco – Pedagoga, Intérprete de LIBRAS, Especialista em Psicopedagogia Clínica, Mestranda em Educação Inclusiva

Participação: Samuel Luz Stumpf – Relato de experiência “Viver é um salto de paraquedas”

Aline Scotti – Relato de experiência “Não é luto…é luta pela vida”

Mediação: Profª Ms. Dinara Soraia Ebbing – Professora de Atendimento Educacional Especializado em Gramado

Profª Drª Maria Gorete R. da Silva – Secretária de Educação

24/09: Práticas inclusivas no contexto da Escola

Convidada: Carla Gikovate – Médico neurologista, Mestre em Psicologia e Especialista em Educação Especial Inclusiva

Participação de profissionais da rede: Ione dos Reis Daros dos Santos – Relato de experiência “Prática docente no Ensino Fundamental (Anos Iniciais)”

Sabrina Tomazelli Scariot – Relato de experiência “Prática docente no Ensino Fundamental (Anos Iniciais)”

Mediação: Profª Ms. Sheila Debastiani Ramos – Professora de Atendimento Educacional Especializado em Gramado

Profª Drª Maria Gorete R. da Silva – Secretária de Educação

Como a semana iniciou

No ano de 2019, o grupo de professores do Atendimento Educacional Especializado-AEE da rede municipal de ensino de Gramado, preocupado com as crescentes demandas em torno da inclusão dos estudantes com deficiência, e movidos por despertar o sentimento de empatia, criou a partir do projeto apresentado à Secretaria Municipal de Educação, a Semana da Pessoa com Deficiência. Esse projeto obteve como objetivo inicial “proporcionar vivências através de experiências sensoriais e situações de diálogo, promovendo a conexão entre os indivíduos, com vistas a ampliar a qualidade das relações, inspirar mudanças de atitude e contribuir para o enfrentamento de desafios globais como preconceitos, conflitos e desigualdade”.

