Cidadania é o 5º partido a confirmar apoio ao MDB

Como já está virando tradição, nas terças-feiras à noite ocorrem as lives do MDB de Canela para debates sobre o desenvolvimento do município e discussões sobre o cenário político de Canela neste ano de eleições municipais. As convidadas desta semana foram a presidente do Cidadania, Simone Dias e a vice-presidente da sigla, Vitória Dias, que participaram de um bate-papo com o vice-presidente do MDB, Eduardo Rodrigues e o prefeito e pré-candidato Constantino Orsolin. “Hoje, 15 de setembro, estamos há exatamente 60 dias das eleições municipais. E é por aqui, pelos canais oficiais do MDB de Canela, que vamos anunciar mais novidades para nossa comunidade, filiados e simpatizantes”, revelou o vice-presidente emedebista, Eduardo Rodrigues.

No debate virtual a presidente do Cidadania, Simone Dias, confirmou que o partido é a quinta sigla política a aderir a proposta capitaneada pelo MDB canelense na coligação ‘Canela Não Vai Parar’. “Vamos contribuir para manter este belo trabalho por Canela! Temos muitas mulheres na Executiva e a presença feminina na política será uma das nossas bandeiras, assim como a causa animal. Tenho certeza que poderemos contar com o MDB nestas pautas”, comentou Simone Dias. O Cidadania se junta ao PSDB, Republicanos, PTB e ao PSL, partidos estes que já declararam apoio a chapa que será capitaneada pelos emedebistas.

CONTINUIDADE DO PROJETO

Durante a live o pré-candidato Constantino Orsolin destacou a importância de aglutinar lideranças de outros partidos para qualificar ainda mais o projeto que está em andamento. “O projeto está dando certo e não pode parar! Agradecemos pela confiança e ficamos muito honrados por acreditarem na continuidade desta proposta de desenvolvimento para nossa cidade. O Cidadania representa uma parcela da comunidade canelense”, ressaltou Orsolin.