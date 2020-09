Gramado – Brigada Militar intercepta esquema de venda e recolhimento de dinheiro do tráfico de drogas

Continua depois da publicidade

Um homem e um menor participavam do ilícito

Na tarde de sábado (19), a Brigada Militar realizou a prisão de um homem de 23 anos, responsável pelo recolhimento da venda de drogas na Várzea Grande em Gramado e um menor de 16 anos que trabalhava para ele entregando as drogas. Com eles foi encontrada grande quantia de dinheiro, drogas e duas balanças de precisão.

Por volta das 16 horas, a Força Tática, do 1°BPAT, após informações que um indivíduo estaria fazendo entregas de drogas com bicicleta nas imediações da Vila Olímpica, Bairro Várzea Grande. Em averiguações visualizaram o suspeito com sua bicicleta, entregando um torrão de maconha. Foi abordado o menor e o usuário.

Os Policiais Militares perceberam também a presença do veículo Corsa, placas de Gramado, parado próximo. Ao ser abordado o homem de 23 anos, estava com grande quantia de dinheiro, e relatou que estava fazendo o recolhe para os traficantes na localidade e ainda que iria recolher o dinheiro da vendas do menor abordado anteriormente.

No carro juntamente com o condutor estava sua esposa e duas filhas menores de idade de 4 e 3 anos, que participavam da ação ilícita para não levantar suspeitas. As crianças tendo em vista as circunstâncias foram encaminhadas para o conselho tutelar.

Na casa dele foi encontrado mais dinheiro, duas porções de maconha, totalizando 190 gramas, uma grama de crack, em diversas porções, duas balanças de precisão, e plástico para embalar as drogas.

O autor, que possui antecedentes por posses de entorpecentes, foi preso em flagrante e conduzido a delegacia juntamente com o adolescente infrator que foi apreendido.

Foto: Reprodução/1º BPAT