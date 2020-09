Gramado – Brigada Militar realizou operação na última sexta-feira (18)

Continua depois da publicidade

Na sexta-feira (18), a Brigada Militar realizou operação em Gramado com o objetivo coibir e reprimir as ocorrências de tráfico de drogas, roubos, furtos, bem como identificação de foragidos da justiça e apreensão de armas.

As ações começaram ainda durante a tarde e se estendeu noite a dentro. Foram realizadas barreiras em diversos pontos do município e abordagens em sete bares. Abordadas ao todo 196 pessoas e fiscalizados 136 veículos, sendo confeccionado 10 infrações de trânsito e recolhidos dois automóveis e três motocicletas.

PRISÃO POR JOGOS DE AZAR

Durante abordagem a um bar na Rua Amapá, no Bairro Dutra, foi encontrada uma máquina de apostas do jogo do Bicho em cima do balcão, ainda dinheiro e um bilhete com o histórico de jogos. Foi confeccionado termo circunstanciado por jogos de azar para o responsável pelo estabelecimento comercial.

APREENSÃO DE DROGAS

Em barreira policial na Rua do Trabalhador, na Várzea Grande, foi dado ordem e parada para o veículo Fiat Uno, placas de Caxias do Sul, porém o condutor acelerou na tentativa de fugir. Ele foi parado cerca de 200 metros depois. Em revista pessoal foi encontrado no bolso do suspeito, uma porção de maconha, pesando 14 gramas. O autor de 22 anos, com antecedentes por tráficos de drogas e roubo, foi conduzido a delegacia para registro.

Capitão Lemartine Venzo, comandante da BM de Gramado, que coordenou a ação destacou como positivo a operação: “Realizamos patrulhamentos com abordagens veiculares e identificação de pessoas em todos os bairros e na área central. Ações como essas tem o objetivo de trazer sensação de segurança a população e reduzir os índices de criminalidade, além de mostrar a comunidade que a Brigada está presente e preocupada com todos, seja moradores dos bairros e do centro, seja com os turistas”.

Foto: Reprodução/1º BPAT