A gastronomia usada como estratégia de branding é tema do Festuris Connection

A gastronomia pode influenciar na escolha de um destino? A cultura aliada à culinária pode colocar uma região em evidência? O painel “Culinária, Cultura e Turismo – A gastronomia como estratégia de branding e promoção de territórios e destinos” faz a conexão entre Brasil e México na programação do Festuris Connection, no dia 8 de outubro.

O futuro da alimentação e da gastronomia, transportado ao ambiente do turismo, ganha destaque por três dias, de 6 a 8 de outubro, em uma série de debates com temas que fazem conexões entre cinco países latinos: Brasil, México, Paraguai, Peru e Panamá.

O case de branding do México, que soube espalhar para o mundo o papel da gastronomia no destino turístico, será apresentado pelo Cônsul do país para Assuntos Comerciais e Turísticos, Oscar Soberanes. Pelo lado brasileiro, a conexão será feita pelo Especialista em Gastronomia do SEBRAE/RS, Roger Klafke, que vai apresentar cases de destaque no setor gastronômico do Rio Grande do Sul. A mediação será feita por Marcelo Zingali.

Os ingressos para o segundo Festuris Connection estão à venda pelo site www.festurisgramado.com/connection. O evento será totalmente online, transmitido pelo YouTube.

CONEXÃO BRASIL – MÉXICO

Painel Culinária, Cultura e Turismo – A gastronomia como estratégia de branding e promoção de territórios e destinos.

Apresentador:

Marcelo Zingali



Cases:

Oscar Soberanes – Cônsul do México para Assuntos Comerciais e Turísticos (online)

Roger Klafke – Case RS – Especialista em Gastronomia SEBRAE/RS (presencial)