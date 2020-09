Continua depois da publicidade

O livro “O MITO – Os Bastidores do Alvorada” será lançado no dia 05 de Outubro de 2020 em Nova Petrópolis, no Comitê do Partido Patriota do Município, na presença do candidatos a majoritária Doris Neumann e Tenente Marco Antônio Garcia. A obra retrata com detalhes a primeira fase do governo Bolsonaro, de setembro de 2019 até maio de 2020. Todos os principais acontecimentos políticos do Brasil nessa fase foram debatidos diariamente na saída do Palácio da Alvorada e registrados pelas câmeras do Cafezinho com Pimenta, canal do YouTube, que traz assuntos políticos.

A obra promete trazer a realidade sobre a dinâmica da política nacional, além de mostrar todo carisma, fé, humildade, força, determinação, patriotismo e amor pela família que consolidou Bolsonaro como o maior estadista da nossa história recente e o mais popular presidente de toda nossa República. O livro foi escrito pelo Comandante Winston e o Major Emilio Kerber. Segundo os autores, esses registros foram contextualizados neste livro com a intenção de garantir para as futuras gerações toda a verdade sobre este importante momento da história na política brasileira.

Os escritores foram motivados a escrever a obra por dois fatos principais, o primeiro foi a criação do canal de Youtube Cafezinho com Pimenta, que tinha o propósito inicial de ser uma plataforma de notícias e debates políticos. O segundo fato foi a “abertura” do Palácio da Alvorada pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, para que o povo brasileiro pudesse acompanhar a sua saída e a sua chegada à residência oficial. Esta “abertura” iniciou-se sistematicamente em agosto de 2019 e por ter se tornado tão acessível ao povo, facilitando a aproximação das pessoas, foi outro grande ato de incentivo. Os autores também realizarão sessão de autográfos.