Canela – Corpo de Bombeiros realiza treinamento aos agentes de trânsitos

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul – CBMRS – com sede no 2º Pelotão de Canela, realizou na manhã desta quinta-feira(24), na Câmara de Vereadores, treinamento em primeiros socorros aos agentes de trânsito, respeitando todas as normas de segurança e distanciamento social.

O Departamento de Trânsito de Canela em conjunto com o CBMRS promoveu uma capacitação dos agentes municipais, com a finalidade de oferecer para a comunidade, profissionais cada vez mais preparados para auxiliar a população local, bem como aos turistas em um primeiro atendimento.

Durante a manhã serão realizadas aulas teóricas e práticas, abordando cinemática de atendimento de ocorrência, manobra de Heimlich(desobstrução de vias aéreas superiores por corpo estranho), ética no atendimento, dentre outros assuntos pertinentes ao grupo.

Fotos: Divulgação