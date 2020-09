Secretaria de Turismo abre cadastro para projeto “Árvores do Sonho”

Continua depois da publicidade

A Secretaria de Turismo e Cultura de Canela convida as entidades e os estabelecimentos comerciais locais a participar do projeto “Árvores do Sonho”, atividade que compõe a programação do 33º Sonho de Natal e que tem por objetivo envolver a comunidade canelense na construção do maior evento da cidade.

Com o tema “A Fábrica de Sonhos”, o evento vai disponibilizar gratuitamente árvores natalinas de 1,80 metro de altura para decoração. As árvores serão instaladas ao longo da avenida Júlio de Castilhos em 22 de outubro de 2020, quando começa o 33° Sonho de Natal. Por medida de segurança, os participantes serão orientados a decorarem sua árvore em horários distintos, para evitar que haja aglomeração de pessoas no local.

Além da árvore, o evento fornece iluminação e identificação. Quem participar, precisa estar ciente de que a árvore deverá contar com volumosa decoração, com enfeites resistentes e duráveis para todo o período (de 22/10/2020 a 10/01/2021), além da tradicional estrela no topo.

O mapa de localização das “Árvores do Sonho”, será determinado por sorteio. Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Secretaria de Turismo e Cultura, pelo telefone 3282-5190 ou pelo e-mail: [email protected]. O cadastro pode ser feito no site: http://www.sonhodenatal.com.br/.