Circuito de Cicloturismo da Rota Romântica é o novo produto turístico da região

As belezas naturais da Rota Romântica agora poderão ser vistas pedalando ou a pé. Neste domingo, Dia Mundial do Turismo, a Associação dos Municípios da Rota Romântica apresentou o Circuito de Cicloturismo, um trajeto autoguiado de 355 quilômetros que passa por 14 municípios da região.

Através de uma live, disponível no facebook.com/rotaromantica.rs, foi apresentado todo o trajeto e as formas de aproveitar este produto turístico inédito para a região. Projetado para ser realizado de bicicleta, dentro das normas da ABNT NBR 15.509-2, o circuito também poderá ser percorrido a pé.

O circuito autoguiado disponibilizará um guia técnico com informações como altitude, altimetria e distâncias, dos 15 trechos do trajeto, que também estão sinalizados com placas interpretativas, indicativas e folhas de plátano. Este guia está disponível no site www.rotaromantica.com.br/cicloturismo em formato .pdf e em .gpx para aplicativos de GPS. Além disso, o guia traz informações sobre pontos de apoio aos ciclistas como água potável, meios de hospedagem, gastronomia e manutenção das bicicletas

No site também estão disponíveis os locais de carimbo de cada cidade. Nestes pontos os ciclistas podem retirar o seu passaporte que poderá ser carimbado ao final de cada trecho, bonificando os ciclistas com um certificado após completar, ao menos, 11 etapas.

Apesar de ter sido desenvolvido em formato de circuito, ele pode ser realizado em trechos, a qualquer tempo. “O ciclista pode fazer um trecho hoje e daqui alguns anos continuar e segue utilizando o mesmo passaporte”, destaca Luis Marcelo Rodrigues da empresa Nomas – Descobrir é Preciso, que desenvolveu o circuito.

“Foram quase dois anos de trabalho em parceria com todos os municípios. Escolhemos os melhores trajetos para proporcionar uma experiência única na nossa região”, afirmou o Presidente da Rota Romântica, Cláudio José Weber, ao destacar que este trajeto será uma excelente opção na retomada do turismo seguro.

O Circuito de Cicloturismo da Rota Romântica é autoguiado. Contudo, a empresa Pedalando no Sul é a operadora oficial e disponibilizará o serviço de transfer, locação de bicicletas, certificação e acompanhamento, quando requisitado.

Patrocinadora do circuito, a Sicredi Pioneira RS, acreditou desde o início na ideia. “O circuito irá movimentar os pequenos negócios e toda a economia da região. Este também é o propósito da cooperativa”, destacou o Diretor Executivo, Solon Stapassola Stahl.

A Rota Romântica e o circuito de cicloturismo são compostos pelas cidades de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Estância Velha, Ivoti, Dois Irmãos, Morro Reuter, Santa Maria do Herval, Presidente Lucena, Linha Nova, Picada Café, Gramado, Canela, Nova Petrópolis e São Francisco de Paula.

Como fazer o Circuito de Cicloturismo

O ciclista ou caminhante pode realizá-lo sozinho, ou em pequenos grupos, com apoio do guia, disponível no site www.rotaromantica.com.br/cicloturismo, e das placas indicativas em todo o circuito. Se precisar de transfer, locação de bicicletas ou acompanhamento, a operadora Pedalando no Sul está credenciada para o trabalho. Contatos da operadora: 54 99217.3088 ou [email protected].

Como conseguir um certificado

O ciclista ou caminhante pode retirar o seu passaporte em qualquer ponto de carimbo disponível em todos os trechos. Os pontos estão relacionados no site www.rotaromantica.com.br/cicloturismo. Após a retirada do passaporte, a cada conclusão de trajeto, o passaporte deverá ser carimbado. Quando, ao menos, 11 etapas estiverem concluídas, poderá solicitar o seu certificado.

Fotos: Karin Nandaine Schabarum e Luis Marcelo Rodrigues