Festival da Primavera – Frühlingsfest de Nova Petrópolis inicia dia 1º de outubro

Continua depois da publicidade

Programação online do evento será transmitida de quinta a domingo na página da Prefeitura de Nova Petrópolis no facebook

De 1º a 4 de outubro, a Cidade Jardim da Serra Gaúcha promove a 10ª edição do Festival da Primavera – Frühlingsfest. Em 2020, o evento será online e contará com transmissão de oficinas, palestra com o renomado paisagista Randall Fidencio e exibição dos episódios da ação de revitalização dos jardins do Hospital Nova Petrópolis. Prestigie o Frühlingsfest e acesse @novapetropolisrs no facebook.

As exibições do Festival da Primavera iniciam no dia 1º de outubro, quinta-feira, com um vídeo de retrospectiva do Frühlingsfest, às 10h. Às 15h, a oficina com Cláucio Antônio Pesamosca e Denison Esequiel Schabarum, da Escola Técnica Bom Pastor, sobre compostagem e hortas verticais vai ao ar. A oficina “Cuidando do seu gramado”, ministrada pelo coordenador do Horto Municipal, Alexandre Lanius, será transmitida às 18h, na página do Facebook da Prefeitura de Nova Petrópolis.

Na sexta-feira, 2 de outubro, a oficina com Giovan Camara, diretor do Programa Municipal de Plantas Medicinais, sobre o cultivo de plantas medicinais, aromáticas e condimentares será exibida às 10h. A primeira parte da ação de revitalização e paisagismo nos jardins do Hospital Nova Petrópolis será transmitida às 15h e, às 18h, a segunda parte vai ao ar.

No sábado, 3 de outubro, a sequência da ação proposta pela comissão organizadora do evento no Hospital Nova Petrópolis será transmitida às 10h, às 15h e às 18h. Os paisagistas e integrantes de comissão, com o apoio do Horto Municipal, realizaram a intervenção nos espaços do HNP de 15 a 25 de setembro.

O Festival da Primavera – Frühlingsfest 2020 é promovido pela Prefeitura de Nova Petrópolis, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio, com parceria da Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas (OASE) e patrocínio de Atitude’s Construções. O evento conta com o apoio Sesc/RS, Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), Betonart, Escola Técnica Bom Pastor, Sandro Sander Paisagista, Jardineiro Garten, Sinos Garden, Floricultura Úrsula, Estúdio Sálix, AgroPiá, Emater/RS e Universidade Feevale.

Conheça Nova Petrópolis em www.turismo.novapetropolis.rs.gov.br. Saiba mais sobre o Município em www.novapetropolis.rs.gov.br. Na página oficial do facebook da Prefeitura de Nova Petrópolis, facebook.com/novapetropolisrs e no Instagram @prefeituranovapetropolis encontre informações atualizadas, fotos e vídeos das ações realizadas pela Administração Municipal.

Programação Online do Festival da Primavera – Frühlingsfest

1º DE OUTUBRO – QUINTA-FEIRA

10h – Retrospectiva do Festival da Primavera – Frühlingsfest

15h – Oficina com Cláucio Antônio Pesamosca e Denison Esequiel Schabarum- “Compostagem e Hortas Verticais” – Escola Técnica Bom Pastor

18h – Oficina com Alexandre Lanius – “Cuidando do seu gramado” – Horto Municipal

2 DE OUTUBRO – SEXTA-FEIRA

10h – Oficina com Giovan Camara – “Cultivando plantas medicinais, aromáticas e condimentares” – Programa Municipal de Plantas Medicinais

15h – Ação nos Jardins Hospital Nova Petrópolis – PARTE 1

18h – Ação nos Jardins Hospital Nova Petrópolis – PARTE 2

3 DE OUTUBRO – SÁBADO

10h – Ação nos Jardins Hospital Nova Petrópolis – PARTE 3

15h – Ação nos Jardins Hospital Nova Petrópolis – PARTE 4

18h – Ação nos Jardins Hospital Nova Petrópolis – PARTE 5

4 DE OUTUBRO – DOMINGO

19h – Palestra com o paisagista Randall Fidêncio – “Pomares e hortas em vasos” – Mediador Maiquel Scherer