Festuris Connection debate a recuperação do setor de alimentação fora do lar

Mesmo em tempos diferentes, a alimentação é (e sempre será) uma necessidade inerente a nossa existência. Com a rotina pré-pandemia sendo retomada aos poucos, e ainda com muitas restrições, o setor da alimentação busca soluções para o retorno seguro, e também para a recuperação dos negócios.

Com o tema “A recuperação do setor de alimentação fora do lar no Brasil” o painel do Festuris Connection vai juntar de forma online três nomes do setor nacional para debater o assunto. A participação de Alexandre Sampaio, presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), Fernando Blower, presidente da Associação Nacional de Restaurantes (ANR) e Henry Chmelnitsky, presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e região (SINDHA), acontece dia 7 de outubro, a partir das 14h.

O debate deve apresentar questões como a qualificação e aprimoramento dos serviços de entrega de refeições de bares e restaurantes em função da quarentena imposta pelo novo coronavírus e também as adaptações e investimentos necessários para o retorno do atendimento presencial, respeitando os cuidados de biossegurança.

O Festuris Connection acontecerá totalmente online, com transmissão pelo YouTube. Os ingressos estão disponíveis no www.festurisgramado.com/connection.

O evento conta com o apoio institucional da Prefeitura de Gramado, patrocínio de Sicredi Pioneira, Casa Hotéis, Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA), Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav) e OvosRS. Tem o apoio de Abrasel Hortênsias e Prawer Chocolates. A realização é de Rossi & Zorzanello Feiras e Empreendimentos.