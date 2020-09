Espetáculo Illumination está liberado para acontecer no Natal Luz

Continua depois da publicidade

O Governo do Estado publicou no Diário Oficial desta segunda-feira (28), o Decreto 55.513 que trata das novas medidas adotadas em relação ao Sistema de Distanciamento Controlado.

Com isto novas medidas sanitárias de forma segmentada estão valendo no Estado. Entre elas está a liberação do espetáculo Illumination do Natal Luz no Lago Joaquina Rita Bier. Fica valendo a liberação após 14 dias seguidos sem bandeira vermelha ou preta em Gramado com 35% de lotação limitado a 2.500 pessoas por espetáculo no Lago.

O evento segue também uma série de protocolos apresentados e aprovados. Atrações em ambientes fechados não foram liberadas pelo Estado.

Foto – Cleiton Thiele

Informação: Blog do Gerson