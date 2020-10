Oásis Santa Ângela recebe aparelho de eletrocardiógrafo do Interact Club de Canela

Continua depois da publicidade

Nesta quarta-feira (dia 30 de setembro) o Interact Club de Canela realizou a entrega do aparelho de eletrocardiógrafo no Oásis Santa Ângela.

O aparelho foi comprado com o dinheiro arrecadado com o projeto “Solidariedade é Massa!” em parceria com a Pappardelle Massas Finas, Interact, Rotaract e Rotary Club de Canela.

No mesmo momento, foram entregues máscaras e sacolas disponibilizadas pelo Rotary Club de Canela.

O clube agradece todos os apoiadores

~O Rotary abre oportunidades.

(Presentes na foto: Ana Julia (Rotaract Club de Canela), Jussara Bonalume (Rotary Club de Canela), Doutor Álvaro e seu assistente, Irmã Salete e Sophia Port (Interact Club de Canela).