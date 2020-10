Gramado – Idosos já beneficiados com isenção de IPTU estão dispensados de produzir prova de vida em 2020

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Gramado, através da Secretaria Municipal da Fazenda, informa que, no intuito de resguardar a saúde da população, prorrogou o Benefício Fiscal de isenção de IPTU aos beneficiados no exercício 2020. Assim, os beneficiados devem comparecer à Prefeitura, para prova de vida e verificação dos requisitos de situação socioeconômica no período de 01 de outubro a 30 de novembro de 2021, estando dispensados em 2020, A exceção é aos que solicitarem a primeira concessão do beneficio. Se ocorrer alteração dos requisitos avaliados para a concessão do benefício, durante a prorrogação do prazo, poderá ocorrer o lançamento do tributo devido a partir da data do fato gerador.

Essa medida está prevista na Lei nº 3.852 de 3 de agosto de 2020.