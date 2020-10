Canela: capotamento na João Pessoa deixa condutor ferido

Continua depois da publicidade

Os Bombeiros de Canela foram acionados para uma ocorrência de trânsito, na Av. João Pessoa, por volta das 22h deste sábado (3).

Segundo relatos, o condutor da Fiat Strada colidiu contra outro veículo, vindo a capotar.

Devido a gravidade do acidente e a posição da vítima dentro do veículo, os Bombeiros optaram por utilizar a técnica de ângulo zero, na qual retiram partes do veículo com a desencarceiradeira hidráulica e removem a vítima com segurança.

O outro veículo envolvido na colisão estava estacionado e não houve outra vítima na ocorrência.

O condutor da Strada, placas de São Francisco de Paula, vou encaminhado ao Hospital de Caridade de Canela, pelo SAMU.

O trânsito foi bloqueado na via durante o atendimento. A Brigada Militar também atendeu a ocorrência.

Fotos: Filipe Rocha/Portal da Folha – Girlei de Paula/Reprodução – Divulgação/CBM-RS