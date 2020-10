Programação on-line vai oferecer cantos cristãos para celebrar o espírito natalino

Continua depois da publicidade

O Natal, acima tudo, é religiosidade, é a celebração do nascimento de Jesus.

Pensando desta forma, o 33º Sonho de Natal de Canela traz uma programação inovadora, o Louvores do Sonho, que, através do talento das comunidades cristãs de Canela, vai oferecer três noites de música, com referência ao nascimento de Cristo.

De 6 a 8 de novembro, artistas de todas as manifestações cristãs da cidade passarão pelo palco, especialmente montado no Parque do Caracol, brindando a todos com seus louvores.

O espetáculo terá um formato totalmente on-line, com transmissão pelos canais digitais do Sonho de Natal e da Secretaria Municipal de Turismo de Canela. A proposta é trazer uma mensagem de paz, união e amor, tão próprios desta época do ano, renovando a energia de todos após um ano tão difícil.

Segundo o secretário Municipal de Turismo e Cultura de Canela, Angelo Sanches, “é preciso destacar a grande programação desta edição do Sonho de Natal” e que este formato foi “consagrado após o sucesso da Temporada de Inverno, com suas transmissões ao vivo”.

“Artistas de todas as manifestações cristãs da cidade serão convidados a participar deste grande encontro”, destaca Sanches.



SERVIÇO:

O quê: Louvores do Sonho

Quando: de 6 a 8 de novembro, sexta, sábado e domingo, partir das 20h

Onde: pelos canais digitais do Sonho de Natal e da Secretaria Municipal de Turismo de Canela

Valorização do talento local

Dentro da programação musical, mais uma vez foi priorizada a valorização dos talentos locais. Os eventos virtuais “Louvores do Sonho” e “Acordes do Sonho” vão reunir mais de 100 profissionais da música, entre cantores, instrumentistas, produção, sonorização, filmagem e streaming.

Os espetáculos são mostras não competitivas, com o objeto proporcionar um entretenimento de qualidade, levando uma mensagem de paz e esperança, característicos do Natal para turistas e comunidade, sem deixar de lado o fomento da cultura, segmento tão prejudicado durante a pandemia do novo coronavírus.

O pagamento de caches para estes profissionais é uma maneira de valorizar estes talentos canelenses e ajudar na geração de renda para a categoria, devolvendo estes recursos financeiros para a comunidade.

Além de dar visibilidade para a produção artística local, os eventos “Louvores do Sonho” e “Acordes do Sonho” vão, ainda, proporcionar a participação em uma live profissional, tendo um palco e produção de qualidade a disposição dos artistas, aumentado suas experiências e exposição do trabalho.

Os eventos estão sendo viabilizados através da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Canela, com recursos cedidos pela Câmara Municipal de Vereadores, sem os quais não seria possível viabilizar a mostra musical.

A organização acredita que estes dois eventos têm um enorme potencial, podendo crescer e se tornar dois importantes festivais de música presenciais, ainda em 2021.