Canela – Homem é detido por populares e preso pela BM após furtar carro de funerária

No começo da noite de sábado (10), por volta das 19 horas, a Brigada Militar de Canela foi informada, via ligação 190, que um homem estaria furtando o carro de uma funerária, estacionado frente a capela mortuária.

O homem de 23 anos, com antecedentes por estupro, havia entrado no veículo da funerária, uma VW/Saveiro, sendo contido por populares no momento que deslocava com o veículo.

Quando os Policias Militares, chegaram ao endereço, na Rua Visconde de Mauá, o autor já estava detido por populares.

Ele foi preso em flagrante e conduzido a delegacia onde foi registrada a ocorrência.