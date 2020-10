O PIX ESTÁ CHEGANDO PARA SIMPLIFICAR. SERÁ? • Juliana Alano #14

Continua depois da publicidade

Caro leitor, essas últimas semanas você já deve ter sido apresentado ao PIX, mas se ainda não foi, eu vou lhe contar quem é esse carinha que está na boca do povo.

O PIX é uma importante novidade para o setor financeiro do Brasil, garantindo uma nova maneira de transacionar valores de forma rápida e por muito menos. Seu principal é objetivo trazer muito mais facilidade nas transações financeiras de diferentes tipos.

Você paga mensalmente um “pacote” de serviços para o banco que normalmente é chamado de mensalidade, nela está incluso transações de TED e DOC, ou seja, quando você precisa fazer um pagamento para alguém que não é do mesmo banco você utilizada uma destas opções. E tudo o que você utilizava acima do disponível no seu pacote pagava uma taxa extra por operação e só podia usar em horários comerciais e dias úteis.

O PIX veio para acabar com a cobrança destas taxas, assim como o tempo que se tinha que esperar para o dinheiro chegar na conta da outra pessoa, seja ela física ou jurídica. Isso mesmo, o dinheiro cai praticamente de forma instantânea.

A primeira coisa que eu pensei como educadora financeira foi “ótimo as pessoas irão economizar com despesas financeiras”, mas não se enganem tenho certeza que o sistema bancário perdendo em torno de 10% do seu faturamento com o PIX que é gratuito, vai achar uma forma de nos cobrar por outros serviços, mas isso é papo para outro momento.

Os bancos estão correndo para cadastrar seus clientes e evitar que outras instituições cheguem na frente, já que as chaves de endereçamento PIX são dados como telefone, e-mail ou CPF/CNPJ, que ficam vinculados aos seus dados bancários, por intermédio delas o Bacen reconhece sua conta no banco e valida suas transações bancárias. É obvio que o mesmo banco vai querer ter o maior número de chaves de cada cliente. Então, caso seja bombardeado de mensagens já sabe o motivo.

O PIX estará em funcionamento apenas no mês de novembro de 2020, mas você já pode ir conhecendo tudo sobre essa modalidade de pagamento que promete revolucionar as transações bancárias. Você tem tempo, então faça tudo com muita calma, lembre-se INFORMAÇÃO não é CONHECIMENTO!