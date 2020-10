Confira as ações dos bombeiros na região durante a quarta-feira

Continua depois da publicidade

Durante a quarta-feira (15), as guarnições de Canela e Gramado atenderam quatro ocorrências. Em Canela, por volta das 10h30min, a guarnição se deslocou ao bairro Alpes Verdes, na rua dos pinheiros para atender uma ocorrência de acidente de trânsito.

No local, foi encontrado um veículo Fiat Mile Fire tombado. A condutora estava dentro do carro e apresentava uma fratura expostas no braço esquerdo. Foi realizado a remoção do vidro frontal e feita a imobilização da vítima, que no momento estava consciente e orientada, reclamando de dor apenas no braço lesionado. A vítima foi entregue a equipe do Samu e encaminhada ao HCC. Tripulava o veículo, o filho da vítima, que não se feriu.

No fim da tarde, próximo às 18h, a guarnição foi acionada no bairro São Lucas, na rua Adalberto Wortmann para resgatar um gato que estava ferido e preso a uma estrutura metálica do telhado da residência. Foi realizado o resgate e devolvido a proprietária.

Já durante a madrugada de quinta-feira, por volta das 05h, a guarnição foi acionada para combater um incêndio em uma carvoaria na na Linha São Paulo. No local, distante da cidade, foi utilizado cerca de 3500 litros de água para realizar o combate. O fogo já havia consumido uma estufa e parte do telhado.

Em Gramado, a única ocorrência aconteceu por volta 04h30min, na Linha Quilombo para combater um incêndio em um aviário. No local, foi constatado que se tratava de um princípio de incêndio, que já havia sido extinto pelo proprietário.