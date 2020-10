Inicia o Natal Luz de Gramado com 101 dias de evento

Continua depois da publicidade

A 35ª edição do Natal Luz de Gramado inicia na próxima semana devidamente adaptada ao inusitado momento que aflige a todos em meio a uma pandemia mundial.

Paralelamente aos protocolos de higiene e segurança que serão implementados e a suspensão dos espetáculos pagos para evitar aglomerações, o maior evento natalino do Brasil, ratifica, mais uma vez, sua tradição e promove diversas atrações gratuitas ao longo de sua maior edição.

Serão 101 dias de celebração do Natal, de 22 de outubro até 30 de janeiro de 2021. A ornamentação da cidade, a cargo da diretora de decoração do Natal Luz, Cláudia Casagrande, e que naturalmente encanta turistas e comunidade, vai receber atenção especial e será novamente um dos pontos altos do evento.

A cidade já está enfeitada com originalidade e o costumeiro bom gosto ao longo dos muitos caminhos, rótulas, pontos turísticos e estabelecimentos comerciais que encantam a todos.

A Abertura oficial acontece na quinta-feira (22), às 18h, na Vila Sérgio Berti e vai relembrar os 35 anos do evento com muitas surpresas e encenações, contando com a ajuda de um telão e a participação muito especial da Orquestra Sinfônica de Gramado. Entre as atrações que serão posteriormente detalhadas cabe destacar a presença da Trupe de Natal, seis vezes ao dia na rede hoteleira, totalizando 1200 apresentações ao longo do evento.

Entre as novidades, uma nova Rua das Renas, lançamento em dezembro do livro “35 anos do Natal Luz” com fotos do fotógrafo oficial do evento Cleiton Thiele, da exposição “Natal Luz Um Olhar” no pergolado na Praça Major Nicoletti com fotos de Leonid Streliaev, além da tradicional Tannenbaumfest, com 35 pinheiros alusivos ao número de edições do Natal Luz, no dia 7 de novembro. Destaque ainda para um palco móvel montado em um caminhão iluminado com uma atração noturna que vai percorrer as ruas da cidade antecedendo o acendimento das luzes. Vale lembrar também que a programação vai contar com a Vila de Natal, endereço oficial da Casa do Papai Noel em Gramado, seguindo todos os protocolos de higiene e segurança e horários especiais.