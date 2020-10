Continua depois da publicidade

No início desta tarde (20), por volta das 13h50min, um veículo conduzido por um turista colidiu contra outro e acabou capotando próximo a DRSul.

Segundo informações coletadas no local, o condutor não conhecia a estrada e o motivo da colisão teria sido uma informação errada do GPS.

O trânsito ficou trancado no local em ambos os sentidos.

Fotos: Francisco Rocha