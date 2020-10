Connection Meeting oferece conteúdo para contribuir na transformação do turismo

O Festuris Connection Meeting será um evento híbrido imperdível que vai acontecer nos dias 6 e 7 de novembro, em Gramado, junto à Feira Internacional de Turismo de Gramado. Nos anos anteriores o evento aconteceu no Hotel Master, mas nesta edição para garantir mais segurança e facilidade aos participantes, o conteúdo estará no mesmo local da feira de negócios, nos pavilhões do Serra Park.

Será um grande palco de conteúdo por onde passarão importantes nomes do Turismo e dos Eventos do Brasil, empresários, especialistas e lideranças inspiradoras que falarão de temas fundamentais para a recuperação dos setores.

Entre as temáticas que serão discutidas no evento estão: Empreendedorismo, Inovação, Tecnologia, Marketing, Segurança Sanitária, Sustentabilidade e Espiritualidade. Um mix de conteúdo que pretende acelerar o processo de transformação e recuperação do turismo no pós-pandemia.

“A programação do Connection Meeting está incrível. São temas totalmente voltados ao mercado, e que trazem também o otimismo que tanto necessitamos para recuperarmos o nosso setor. Teremos excelentes palestrantes, de diversas áreas e casos de sucesso que vão inspirar os participantes. Nossas provocações trazem como objetivo o olhar voltado para as oportunidades. Elas estão aí, e precisamos aproveitá-las”, destaca a curadora do evento, Luciana Thomé.

Entre os nomes confirmados entre os palestrantes estão: André Germanos (Secretário Nacional de Ecoturismo), Thomas Eckschmidt (Capitalismo Consciente), Germana Magalhães (Coordenadora de Turismo do Sebrae Nacional), Mauro Rinaldi (Palestrante Motivacional), Peter Weber (Skyteam Consolidadora), Thiago Akira (Marketing Turístico Digital), Daniel Françoso (Turbox), Mauro Rinaldi (Palestrante Motivacional), Marcus Rossi (Gramado Summit), Ricardo Gomes (Câmara LGBT), Fabiana Lima (Trielotur) e muito mais.

Os ingressos para o evento custam R$ 99 online e R$ 159 presencial, que também dá acesso à feira de negócios. As compras podem ser feitas pelo site www.festurisgramado.com/festuris-connection-meeting, onde também está disponível a grade temática completa. O patrocínio do evento é de Sebrae Nacional e CNC.