Decoração de árvores abre o 33º Sonho de Natal de Canela

Continua depois da publicidade

O 33º Sonho de Natal de Canela começa nesta quinta-feira, dia 22, com a decoração das Árvores do Sonho. Comerciantes, clubes de serviço, entidades de classe e patrocinadores do evento irão decorar seus pinheiros deixando a cidade pronta para receber o Papai Noel. Serão mais de 60 árvores natalinas padronizadas, espalhados ao longo da Júlio de Castilhos, uma das principais avenidas de Canela. O acendimento das luzes da decoração está previsto para ocorrer, às 19h, em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes.

Além de proporcionar entretenimento, cultura e a magia do Natal, o Sonho também tem compromisso com a segurança sanitária do público. Para tanto, a Secretaria de Turismo e Cultura planejou medidas de saúde que serão executadas do início ao fim da festividade natalina, as quais tornam Canela um destino seguro neste período de pandemia.

SEGURANÇA

Durante a ornamentação das Árvores do Sonho, os participantes terão que seguir práticas como o uso obrigatório de máscaras e de álcool em gel. Para evitar aglomeração e garantir distanciamento social, serão permitidas somente duas pessoas na montagem de cada árvore.

A decoração das árvores será dividida por blocos: A (numeração ímpar) e B (numeração par). O primeiro será das 13 horas às 15 horas e o segundo entre 15h30 e 17h30.

Os elementos decorativos também ganharam as ruas centrais de Canela. A Chegada do Papai Noel, principal atração do Sonho do Natal, ocorrerá em 30 de outubro, na Catedral de Pedra. Outros espetáculos presenciais, com a adoção de rígidos protocolos de segurança em saúde aos espectadores, ocorrerão no decorrer da programação do evento, que encerrará em 10 de janeiro de 2021. “Canela está preparada para receber com segurança sanitária os turistas e proporcionar uma interação sem riscos com a comunidade. Canela é natural como a vida”, destaca o secretário de Turismo, Ângelo Sanches.

Foto: Rafael Cavalli/SerraPress/Arquivo