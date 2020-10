Secretaria Estadual da Saúde alerta sobre consumo de picolés

Continua depois da publicidade

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde, órgão da Secretaria Estadual da Saúde, emitiu alerta sobre consumo de gelados comestíveis (picolés) de uma empresa de Sapiranga. Existe a suspeita de que o produto seja o causador de surto de doença de transmissão hídrica alimentar. Somente em Gramado, segundo a Vigilância Sanitária, foram registrados 17 casos suspeitos em diversos bairros, principalmente Piratini e Várzea Grande.

O Programa Estadual de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar/CEVS/SES-RS foi notificado na segunda-feira, dia 19, da ocorrência de casos, principalmente de crianças que buscaram atendimento médico ao apresentar sintomas (náuseas, vômitos, dor abdominal e diarreia) após a ingestão de picolés da empresa de Sapiranga.

A partir da notificação, o Centro Estadual de Vigilância em Saúde realizou as ações para investigação do evento. Foi solicitada a interdição cautelar de todos os produtos (gelados comestíveis) da empresa até a conclusão da investigação que segue em andamento.

Orientações

Caso tenha ingerido o produto e apresentado sintomas como náuseas, vômitos, dor abdominal e diarreia, siga as seguintes orientações:

– Contate imediatamente a Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde ou o Disque-Vigilância do CEVS, através do fone 152

– Procure atendimento médico, caso necessário

– Mantenha o produto na embalagem original, fora do alcance de crianças

– Caso possua unidades fechadas em seu poder, mantenha o produto guardado até novas orientações da vigilância