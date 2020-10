Frozi e Sida são os patronos do 11° Sabores de Canela

Continua depois da publicidade

Casal vive na prática os conceitos de sustentabilidade

O biólogo Carlos Frozi e a esposa, Sida Gomes, são os patronos do 11° Sabores de Canela. Com a participação de 20 restaurantes e sete hotéis ou pousadas, o roteiro gastronômico começou em 1° de setembro e vai até 1° de dezembro. O casal foi escolhido por estar alinhado ao conceito do evento de valorizar a agroecologia e a sustentabilidade.

Frozi e Sida, literalmente, vivem a teoria na prática. Em sua propriedade na Linha São João, o casal produz 95% do que consome. “O conceito de sustentabilidade é bastante amplo e complexo. No entanto, o grande mandamento é o compartilhamento. Não estamos sozinhos no mundo. Quando produzo noz pecan, não é apenas para meu consumo. O papagaio come, o esquilo come, a cotia come e o bugio come. Eu fico com a minha parte. Os animais comem e me ajudam a plantar. Não ganho 100% e não perco 100%. Todos contribuem e são beneficiados”, diz Frozi.

O biólogo elogia a proposta do Sabores de valorizar a produção local. Os estabelecimentos gastronômicos e hoteleiros foram desafiados a criar receitas com insumos produzidos na cidade. Cada participante usou da criatividade para escolher os ingredientes e a variedade impressiona. Ao todo, mais de 50 produtos foram utilizados entre frutas, verduras e outros. Frozi é um guardião de sementes. Ele planta, seleciona e distribui uma variedade de 500 espécies. “Além de sementes cultivadas, temos as espécies nativas. Temos uma infinita variedade de opções. Faço a seleção genética das sementes. Não é nada em laboratório. É como o agricultor fazia antigamente. O produtor devia fazer a seleção, mas abandonou o banco de sementes”, diz.

Os patronos destacam que todos podem contribuir com o meio ambiente, seja fazendo uma composteira doméstica, cultivando uma planta ou minimizando a geração de resíduos. “Eu reaproveito todas as embalagens plásticas. Apesar de não comprar suco, peço para minha irmã guardar as garrafinhas e uso para guardar sementes”, cita Frozi. “Qualquer um pode plantar uma muda num pequeno canteiro em casa ou até quem mora em apartamento. É gratificante ver o crescimento das plantinhas”, completa Sida.

Foto: Cristiano Carniel/Divulgação