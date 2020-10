Hospital de Canela reforma ala de convênios e particulares

Continua depois da publicidade

O Hospital de Caridade de Canela (HCC) continua recebendo melhorias estruturais para qualificar o atendimento ao público. Com apoio da comunidade, a comissão de intervenção do HCC reformou a ala para atendimentos de convênios e particulares. O espaço recebeu novo piso, pintura, iluminação e rede elétrica, climatização e mobília, além de reforma completa dos sanitários. “Tivemos doações de diversas empresas amigas do nosso hospital”, afirma Luiz Claudio da Silva, interventor do HCC.

Conforme Silva, seis leitos da ala serão reformados. “Os quatro primeiros estão prontos e, em breve, mais dois estarão aptos a receber pacientes”, diz. O interventor destaca que a reforma da ala dos convênios possibilita que o HCC conquiste novas formas de receita. “Para atrair receitas, é fundamental que o hospital tenha uma boa estrutura de hotelaria. Fizemos melhorias que possibilitam conforto aos pacientes”, conclui.

Foto: Halder Ramos/Divulgação