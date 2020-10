Servidor público de Canela, vinculado à Secretaria da Saúde é preso por envolvimento com grupo criminoso acusado por estelionato e golpes

Continua depois da publicidade

O acusado usava o veículo da Secretaria da Saúde quando executava as atividades ilícitas

Como prosseguimento das investigações da Operação Fragmentado, ação que resultou que prendeu três acusados responsáveis por estelionato e golpes em diversas regiões e em Santa Catarina, a Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta-feira (22), mais um suspeito de integrar a organização criminosa.

O suspeito preso nesta manhã é funcionário público do Município de Canela. Foi apurado que o investigado se comunicava com o líder do grupo criminoso, recolhido ao sistema prisional, usando duas linhas telefônicas, uma delas cadastrada em nome do Sindicato dos Servidores Municipais de Canela e a outra em nome do Município de Canela, por onde articularam o cometimento dos crimes. Também se apurou que o suspeito usava veículo do Município de Canela, Secretaria da Saúde, nas atividades ilícitas investigadas.

A prisão, de natureza temporária, foi realizada pela Delegacia de Polícia de Gramado, responsável pelas investigações.

Após os trâmites legais, o suspeito será recolhido ao sistema prisional.