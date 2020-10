Gramado – Polícia Civil aprendeu grande quantidade de droga em ação na quinta-feira

Continua depois da publicidade

No final da tarde de quinta-feira (23), a Polícia Civil de Gramado executou uma ação no bairro Mazurana visando cumprir um mandado de busca e apreensão contra integrantes de uma facção criminosa que controla o narcotráfico na cidade, situação que rendeu duas prisões em flagrante por tráfico de drogas.

A investigação apurou que um dos suspeitos presos era o responsável por receber e distribuir a droga para traficantes que praticam a venda “em varejo”. O outro preso auxiliava na atividade.

Como resultado da ação, além das duas prisões, a Polícia Civil apreendeu cerca de 3,5 quilos de maconha.

A investigação, em repressão qualificada ao narcotráfico, bem como as buscas e prisões foram realizadas pela Delegacia de Polícia de Gramado. O Delegado Gustavo Celiberto Barcellos, titular do Órgão Policial, ressalta que as drogas estavam muito bem escondidas, inclusive parte enterrada, estratégia usada pelos criminosos para tentar evitar a prisão e o prejuízo com a apreensão da droga. No entanto, o trabalho incansável e abnegado dos Agentes Policiais nas buscas, que duraram horas, resultou na retirada de circulação de relevante quantidade de substância entorpecente, bem como na prisão de indivíduos vinculados à facção criminosa, que vinham atuando com intensidade no narcotráfico.

Após os trâmites legais, os suspeitos foram recolhidos ao sistema prisional.