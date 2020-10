Tolão visita a comunidade nos bairros Tiririca, Edgar Haack e interior de Canela

Continua depois da publicidade

Neste final de semana, o candidato a prefeito de Canela Tolão (PDT) realizou diversas visitas e caminhadas junto à comunidade canelense. As primeiras conversas foram no Ulisses de Abreu (Tiririca) e no loteamento Edgar Haack, no São Luiz, duas localidades que necessitam de infraestrutura básica e mais qualidade de vida aos moradores.

Já no domingo, Tolão cumpriu agenda em localidades do interior de Canela, visitando e conversando com grandes famílias, produtores e moradores da zona rural canelense. “Foi um final de semana muito produtivo e temos recebido muito carinho da comunidade em cada visita. Canela precisa melhorar em muitos setores, principalmente valorizando quem mora nos bairros como os que visitamos”, destacou Tolão.

O candidato a vice-prefeito Josemar teve uma agenda paralela de reuniões e visitas, buscando ampliar o alcance da campanha. Para quem quiser acompanhar mais sobre a campanha de Tolão e Josemar 12, basta curtir a página Tolão no Facebook e acompanhar os seus projetos para Canela.