Gramado já é a cidade mágica do Natal

O 35º Natal Luz de Gramado iniciou em grande estilo.

Grande público, atrações gratuitas e uma decoração que vem enchendo os olhos de adultos e crianças. Conhecida como a Cidade Mágica do Natal, Gramado é lugar de encontros, de imaginação e de fé.

O conceito de decoração projetado pela diretora de decoração, Cláudia Casagrande, cria um conceito fantástico e convida a momentos únicos. A cenografia propõe conciliar de maneira sublime a alegria e o encantamento do Natal e está presente em tempo integral com originalidade e o costumeiro bom gosto ao longo dos muitos caminhos de Gramado. Guirlandas, bolas de Natal, muitas luzes, rotatórias mágicas e soldadinhos quebra-nozes são alguns dos elementos que dão vida a esse sonho que pode ser conferido e apreciado pelas ruas da cidade em meio aos pontos turísticos e estabelecimentos comerciais que encantam a todos.

Decoração da Cidade. Foto Cleiton Thiele/SerraPress

Para o Presidente da Gramadotur, Rafael Carniel de Almeida, “o Natal Luz reserva novas atrações: não deseja aglomerar, mas reunir as pessoas, mesmo as de longe, através do amor e da lembrança. Aproximar no coração, relembrar o sentido do Natal”, disse. Segundo o dirigente, “vamos trazer oportunidades para relembrar grandes momentos que marcaram a história que nos trouxe até aqui, através de lindos atos e sinais concretos, trazendo o que, afinal, importa no Natal: o amor que nos une e a esperança que temos. Estamos todos solidários e conectados neste ano de tantos sofrimentos. Toda a inovação precisa fazer sentido para aliviar a dor das pessoas”, relatou Rafael.

Diariamente, sempre às 20 horas, acontece o acendimento, onde as luzes da Avenida Borges de Medeiros e os arcos da Avenida das Hortênsias se acendem e renovam os bons sentimentos do Natal.

Decoração da Cidade. Foto: Cleiton Thiele/SerraPress

O Presidente da Autarquia, Rafael Almeida, pede a todos “que respeitem os protocolos e aproveitem a cidade com o distanciamento necessário. Assim, ofereceremos mais de 100 dias de oportunidades para que os maiores e mais brilhantes espetáculos aconteçam dentro dos nossos corações”, destacou. Cabe salientar que todas atrações do 35º Natal Luz são gratuitas, “é um Natal para todos”, afirma Rafael.

O 35º Natal Luz de Gramado iniciou no último dia 22 de outubro e prossegue até o dia 30 de janeiro de 2021.

Mais informações: www.natalluzdegramado.com.br