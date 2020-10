Em Canela, o feriadão tem feira de artesanato e artes visuais

Continua depois da publicidade

Domingo na Estação terá edição extra dia 01.

O sucesso de público do Domingo na Estação resultou em uma edição extra para o feriadão. No próximo domingo, dia 01, a Estação Campos de Canella recebe mais de 30 expositores de Gramado e Canela, mas também de Caxias, Nova Petrópolis, São Leopoldo, São Francisco de Paula e Porto Alegre. A feira, que reúne artesanato, artes visuais, raridades, produtos naturais e brechó conceitual, iniciou dia 24 com a proposta de acontecer a cada 15 dias como atração permanente do espaço.

Domingo na Estação

Data: Domingo – 01 de novembro (Com novas edições a cada 15 dias. Contudo, a próxima será dia 22 em função das eleições).

Hora: das 10h às 18h30

Estação Campo de Canella – Largo Benito Urbani, 77 – Centro de Canela/RS.