Sonho de Natal inicia com foco na segurança das pessoas

Coletiva de imprensa apresentou atrações e protocolos de saúde

As atrações do 33º Sonho de Natal de Canela foram apresentadas em coletiva de imprensa realizada na noite de quarta-feira, 28, na Churrascaria Garfo e Bombacha. Também foram divulgados os protocolos de segurança em saúde que estão sendo aplicados no evento, que teve início no dia 22, com a realização do projeto Árvores do Sonho, e se estenderá até o dia 10 de janeiro de 2021. A surpresa ficou por conta da chegada antecipada do Papai Noel.

Sob a direção de Anderson Moraes, diversos talentos locais se revezaram no palco mostrando que, mais uma vez, Canela valoriza os profissionais locais e acredita que um evento comunitário precisa ter, na sua essência, a efetiva presença e participação da comunidade. Músicos, cantores, bailarinos e atores contaram a história do Sonho de Natal dos três últimos anos.

No palco e no telão, o público pode acompanhar a evolução do evento a cada edição. A chegada da Covid-19 foi lembrada, mostrando o quanto a pandemia impactou o mundo e como ela ainda está presente e é perigosa.

O DESAFIO

A edição de 2020 do Sonho de Natal vem sendo trabalhada pela equipe de Secretaria de Turismo e Cultura de Canela desde o início do ano. Quando o vírus se estabeleceu e se alastrou pelo mundo, todos ficaram apreensivos com o futuro do evento, mas ninguém deixou de trabalhar e acreditar que ele iria acontecer. Mas para que isso fosse possível, uma série de mudanças foram necessárias. Tudo foi repensado para que a arte e o encantamento de milhares de pessoas pudessem ser mantidos, mas que a saúde estivesse em primeiro lugar.

PROGRAMAÇÃO

O diretor artístico Elias da Rosa fez a apresentação das atrações programadas, destacando que neste ano o evento é uma mescla das atrações de contemplação (como a decoração da cidade) e as virtuais (como as Lives). Além do projeto Árvores do Sonho, foram apresentados A Parada de Natal, que inicia nesta sexta-feira, 30 (e segue até o dia 08/01, de quintas a domingos) e consiste em um cortejo com carros decorados que irão passar pelo Centro de Canela; o Louvores do Sonho, apresentações de músicas que fazem referência ao nascimento de Jesus, sendo transmitidas on-line (nos dias 06, 07 e 08/11); A Casa do Papai Noel (que inicia no dia 19/11 e se estende até o dia 25/12, na Praça João Corrêa); o Acordes Live, que são shows com músicas natalinas transmitidos on-line (nos dias 20, 21 e 22/11); e o Festival Gastronômico de Canela, que será realizado nos dias 08, 09, 10, 15, 16 e 17/01, na Praça João Corrêa. “Nesse ano procuramos tratar a programação artística não apenas como um festejo, mas como uma reflexão de que estamos em busca da cura e da nossa saúde mental. O momento em que vivemos faz com que tenhamos um cuidado maior com a nossa família, conosco e com o próximo”, destacou Elias da Rosa.

Fotos: Cleiton Thiele – Talento local é valorizado no Sonho

ESPETÁCULOS

Foto: Francisco Rocha – A Fábrica dos Sonhos tem a chegada do Papai Noel

Dois espetáculos considerados os destaques da programação do 33º Sonho de Natal de Canela serão realizados de forma virtual. “A Fábrica de Sonhos” – que apresenta a tradicional descida do Papai Noel (executada por um grupo de alpinistas) do alto da torre de 65 metros de altura da Catedral de Pedra e o espetáculo “Vida”, a nova atração dessa edição, serão transmitidos diariamente nos canais digitais do Sonho de Natal de Canela e do Canela Paixão Natural.

PROTOCOLOS DE SEGURANÇA

Seguindo a programação prevista para a noite, a diretora de eventos da Secretaria de Turismo e Cultura de Canela, Camila Pavanatti, apresentou os protocolos sanitários destinados a promover a segurança em saúde da comunidade e visitantes durante todo o evento:

1 – Orientação de público por monitores treinados;

2 – Disponibilização de totens de álcool gel;

3 – Distribuição gratuita de máscaras;

4 – Sanitização quinzenal dos espaços públicos;

5 – Higienização constante das superfícies de contato;

6 – Projeção de orientações na fachada da Catedral de Pedra;

7 – Utilização do sistema de sonorização para reforço constante das orientações acerca das medidas de proteção;

8 – Demarcação do solo em frente à Catedral de Pedra para manter distanciamento entre o público;

9 – Instalação de comunicação visual em frente à Catedral de Pedra com orientações;

10 – Utilização de EPIs por toda a equipe e colaboradores;

11 – Transmissão online diária dos espetáculos pelas redes sociais da Secretaria de Turismo e Cultura;

HOMENAGEM

Uma homenagem ao diretor artístico do Sonho de Natal, Elias da Rosa, também foi realizada. Ele recebeu uma placa em reconhecimento a sua dedicação e empenho para tornar o Sonho de Natal um evento inesquecível e grandioso.

Elias foi homenageado

CHEGADA DO PAPAI NOEL

Mas a noite reservou uma surpresa, a chegada do Papai Noel. O principal personagem do evento fez sua aparição para comunicar que neste ano, em virtude do alerta com a saúde em função da pandemia, a sua tradicional chegada escalando a torre da Catedral de Pedra precisou ser repensada.

Ao lado do Papai Noel, o secretário de Turismo de Cultura, Ângelo Sanches, explicou que, para evitar qualquer tipo de aglomeração de pessoas no entorno da catedral, o evento ganhará um novo formato, será virtual. “Canela se reinventou, ousou, teve coragem. Mas nesses últimos dias fomos surpreendidos pelo aumento da curva do Covid. Respeitar a integridade e a saúde de cada cidadão é uma obrigação. Então, precisamos recuar neste momento. Temporariamente nossos espetáculos serão apresentados na versão virtual”, explicou Ângelo.

Papai Noel, de escudo protetor facial, esteve presente no evento

UMA IDEIA

“Quando vocês eram crianças, esperavam pelo Papai Noel, mas não viam ele chegar em suas casas não é mesmo? Pois esse será o espírito desse Sonho de Natal, no qual não veremos o Papai Noel chegar ao vivo, mas teremos a oportunidade de vê-lo descer a torre todos os dias, de forma virtual, cada um em sua casa, através de seus celulares e computadores”, revelou Ângelo. A transmissão dos espetáculos “A Fábrica de Sonhos” e “Vida” será feita diariamente nos canais digitais dos perfis Canela Paixão Natural e Sonho de Natal de Canela, no Facebook, Instagram e YouTube.