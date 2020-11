São Francisco de Paula – Brigada Militar apreende seis armas de fogo e prende três pessoas

Continua depois da publicidade

Na quarta-feira (04), a Brigada Militar, através da Força Tática, do 1º BPAT, em duas ocorrências distintas, prendeu um homem com uma espingarda, na localidade do Salto e outros dois, na localidade de Juá, com cinco espingardas.

Por volta de 17 horas em patrulhamento na localidade do Salto, os Policiais Militares avistaram um homem próximo a estrada com um volume nas costas, similar a uma espingarda. Ao perceber a presença da viatura o suspeito correu para dentro de seu terreno, sendo acompanhado e detido. No momento da abordagem foi encontrado jogado ao chão, próximo dele uma espingarda calibre 32, de 02 canos, municiada com dois cartuchos. Na casa dele ainda encontrada uma caixa de papelão com 11 munições de calibre 12 e uma munição de calibre 36. O homem de 23 anos foi preso por posse irregular de arma de fogo e encaminhado ao presídio de São Francisco de Paula.

Cinco armas apreendidas na localidade de Juá

Na noite, por volta das 21 horas, na localidade do Juá, próximo a RS 453 km, a guarnição em averiguação de denúncia de abigeato e caça que estaria ocorrendo na região há vários dias, se deparou com um veículo Gol parado na beira da estrada com as portas abertas.

Ao perceber que se tratava de uma viatura policial, dois indivíduos que estavam ao lado do carro saíram correndo para dentro da casa, que estava em frente, largando ao chão uma espingarda calibre 12. municiada e uma serra de cortar carne.

Ambos foram abordados e identificados, um homem de 39 anos, antecedente por roubo, e o outro de 38 anos, natural da Argentina. No interior da residência foram localizadas mais quatro espingardas (calibres 16, 28, 22 e 36), 71 munições, além de carne de caça, material para fabricação caseira de munição e uma luneta.

Os dois foram presos em flagrante e conduzidos a delegacia onde foi registrada a ocorrência.

Foto: Reprodução/1º BPAT