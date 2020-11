FESTURIS destaca resiliência e coragem em abertura da primeira feira de turismo das Américas durante a pandemia

Continua depois da publicidade

Solenidade realizada no Serra Park, em Gramado, foi marcada por emoção e entusiasmo com a retomada dos eventos presenciais

Um grande ato para marcar a abertura da primeira feira de turismo das Américas desde o início da pandemia. O FESTURIS Gramado começou ontem (5) com sua tradicional solenidade reunindo mais de 400 pessoas entre autoridades, convidados e lideranças do setor. O evento foi marcado pelos protocolos rígidos de segurança, uma mostra do que os participantes terão na feira de negócios que acontece nesta sexta (6) e sábado (7).

Resiliência e coragem, essas foram as palavras-chave destacadas durante a solenidade, marcada por muita emoção e entusiasmo. “Se nós conseguimos chegar até aqui, é em função dessas duas palavras. Nesse caminhar, percebemos que não estávamos sozinhos. Teve muita empatia e união de todos os atores do turismo. Assim, conseguimos criar inúmeras ações para minimizar os impactos da pandemia”, enfatizou o CEO do FESTURIS, Eduardo Zorzanello.

Marta Rossi, outra CEO do evento, completou destacando a importância da retomada. “Foi uma sensação de vitória ver a feira montada. Mas refletimos e entendemos que a realização do Festuris foi apenas uma conquista e que a vitória está mais adiante, quando todo o setor puder retornar construindo junto esse novo momento”, acrescentou.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, elogiou as medidas adotadas pela feira nesta retomada das atividades do setor. “O Festuris é um momento de celebração e ao mesmo tempo de enorme responsabilidade para todos nós, porque estamos sendo, mais uma vez, pioneiros. E pelo que observamos em cada um dos cuidados aqui tomados, teremos um evento que será exemplo para o Brasil”, declarou.

Leite também aproveitou a oportunidade para anunciar a liberação de R$ 6 milhões para 45 municípios no Rio Grande do Sul que são especialmente vocacionados ao turismo, para reforço em suas ações de vigilância sanitária e de atenção hospitalar justamente para que a retomada do turismo possa acontecer com toda a segurança.

Representando o Governo Federal, o secretário especial de Cultura Mário Frias falou da relação do turismo com o setor cultural. “Mais do que nunca, é fundamental movimentar esse setor, fazendo a engrenagem girar. O mercado está em constante transformação e é essencial a gente se adaptar rapidamente a todas essas necessidades impostas pela pandemia. Para mim turismo e cultura andam de mãos dadas e Gramado tem feito muito bem esse papel”, destacou Frias.

Outras autoridades também estiveram no palco e foram colocadas como responsáveis conjuntas pela realização da feira neste ano. A valorização dos parceiros sempre foi uma característica do FESTURIS, e neste ano ainda mais diante das dificuldades enfrentadas para materializar a feira.

A decoração e as atividades artísticas do ato foram um pocket do que os visitantes da feira encontram no Natal Luz de Gramado, dando um gostinho daquilo que a cidade tem de melhor neste período do ano.

Troféu Amigos do Festuris

A tradicional premiação Amigos do Festuris reconheceu por mais um ano aquelas lideranças que contribuem com o crescimento do evento e da cadeia do turismo. Nesta edição os agraciados com o troféu, entregue com todos os cuidados e segurança, foram: Adriane Brocker Boeira, Anderson Boeira, Carlos Melles, Claiton Armelin, Claiton Luiz Saul, Eduardo Leite, Gilson Machado Neto, Gisele Abrahão, José Pedro Teixeira e Rodrigo Lorenzoni.

Sobre o evento

O FESTURIS tem o patrocínio de Sebrae Nacional e CNC. O apoio de Ministério do Turismo e Embratur. Tem o Rio Grande do Sul como Estado anfitrião e Gramado como cidade anfitriã. A Gol Linhas Aéreas com transportadora aérea oficial e a LATAM Airlines como apoio aéreo. Tem o Laghetto Hotéis como rede hoteleira oficial, a Planalto Transportes como transportadora terrestre oficial, a Gramado Receptivo como agência oficial e a Brocker Turismo como transporte VIP. Os parceiros de biossegurança são Marcopolo Next, Imunizadora Hoffmann, IBES International e Hospital São Miguel. A Transul é responsável pela assistência médica oficial. A realização é de Rossi & Zorzanello Feiras e Empreendimentos.