Projeto de fomento ao lúpulo é tratado na Serra

Na região da uva e do vinho, o lúpulo e a cerveja devem ganhar cada vez mais espaço com o Projeto de Monitoramento e Desenvolvimento da Cultura do Lúpulo, do Governo do Estado. Na quinta-feira (05/11) pela manhã, representantes da Emater/RS-Ascar, Mapa, Seapdr, Associação Gaúcha de Microcervejarias, Associação Brasileira de Produtores de Lúpulo, Famurs e Sicredi Pioneira, consultoria privada e Lupulândia estiveram reunidos no escritório regional, em Caxias do Sul, para tratar do assunto.

O objetivo foi apresentar essa primeira iniciativa entre a Seapdr e a Emater/RS-Ascar e formar uma rede de colaboradores para a difusão da cultura do lúpulo, inicialmente na Serra Gaúcha, e posteriormente no restante do Estado. No Brasil, estima-se que a área plantada é de 40 hectares no Brasil, dos quais sete estão no RS, sendo uma cultura com grande potencial, especialmente para a agricultura familiar.

Nove produtores, de sete municípios da região (Caxias do Sul, Nova Petrópolis, Bom Jesus, São Francisco de Paula, Serafina Corrêa, Gramado e São José dos Ausentes) irão receber assistência técnica da Emater/RS-Ascar para o fomento da cultura. O projeto se baseia em quatro linhas: levantamento das questões agronômicas da cultura, estudo da situação agrometeorológica e territorial, conhecimento da cadeia produtiva, beneficiamento, armazenamento e qualidade da flor na pós-colheita.

À tarde, o grupo fez uma visita à fábrica de máquinas e implementos Lupulândia, em Caxias do Sul, além de uma lavoura de lúpulo em Nova Petrópolis.