Faccat inicia a campanha do Lixo Eletrônico

Continua depois da publicidade

Ao mesmo tempo que surgem novidades eletrônicas, por conta do avanço das tecnologias, o lixo desse tipo de material só aumenta, causando diversos problemas, principalmente para o meio ambiente. Pensando em amenizar tais situações, há 10 anos, as Faculdades Integradas de Taquara (Faccat), por meio do curso de Ciências Contábeis, realiza a campanha coleta do Lixo Eletrônico. Este ano, a campanha segue até o dia 11 de dezembro.

De acordo com o Vice-Diretor Adm.Financeiro e coordenador do curso de Ciências Contábeis, Sérgio Nikolay, a campanha iniciou com o intuito de conscientizar a comunidade acadêmica e geral a participar da atividade de movimento pró meio ambiente. “A ação despertou interesse de todos e acabou se concretizando numa campanha institucional da Faccat. A campanha tem como pilares a conscientização, participação ativa, contribuição ao meio ambiente, destino correto do lixo eletrônico e a sustentabilidade”, explica Nikolay. Desde de 2010 já foram para o descarte correto mais de 14 mil equipamentos.

Lixo Eletrônico e Ponto de coleta

O ponto de coleta é no campus da Faccat, no térreo dos blocos B e C, até 11 de dezembro.

Interessados podem descartar aparelhos de som, câmeras, TVs, computadores, telefonia, impressoras, entre outros materiais.

“É importante salientar que qualquer pessoa física ou jurídica pode participar desses descartes, pois além de estarem exercendo o papel de cidadão em prol do bem, também estarão contribuindo com a sustentabilidade de mais de 30 famílias, vinculadas a Cooperativa Coopel de Taquara, que dependem da reciclagem desses lixos eletrônicos”, explica o Vice-Diretor Adm.Financeiro e coordenador do curso de Ciências Contábeis, Sérgio Nikolay.

Foto: Claucia Ferreira/Faccat