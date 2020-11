Canela: morre idoso vítima de atropelamento por moto

Continua depois da publicidade

Um idoso de 83 anos faleceu hoje (12), à tarde, no Hospital de Caridade de Canela, decorrente de ferimentos após ser atropelado por uma motocicleta.

O acidente aconteceu na ERS 235, próximo à esquina com a Rua 1º de Janeiro, entrada do bairro São José. Segundo informações, o idoso, que estava desorientado no momento do atendimento, atravessou a via, no sentido Gramado – Canela, fora da faixa de segurança, sendo colhido por uma motocicleta.

Os Bombeiros atenderam a ocorrência, por volta das 8h, levando a vítima ao HCC, onde veio a falecer.