Parques da Serra Bondinhos Aéreos marca presença na Paradinha de Natal em Canela

O Parques da Serra Bondinhos Aéreos está participando da Paradinha de Natal, uma das atrações do Sonho de Natal de Canela. O evento natalino, em sua 33ª edição, segue até o dia 10 de janeiro de 2021. Na Paradinha de Natal, o Bondinhos Aéreos marca presença em um carro cenografado com luzes e elementos decorativos, além do novo mascote do parque que alegra os espectadores. A Paradinha de Natal em Canela acontece de quinta-feira a domingo às 19h (exceto em dias de chuva), com cerca de uma hora de duração e participação dos parques e atrativos da cidade. Os personagens da Paradinha, em carros cenografados, se unem ao Papai Noel pelas principais ruas e avenidas da cidade, passando pela Catedral de Pedra e a Praça da João Corrêa.