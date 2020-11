Brigada Militar completa 183 anos e o 1º BPAT comemora 16ª aniversário

Continua depois da publicidade

Esta é uma semana de comemorações para Brigada Militar e para O 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1º BPAT). Nesta quarta-feira (18) a Brigada Militar completa 183 anos defendendo a sociedade Gaúcha.

Presente em todos os municípios do Estado, tem como funções primordiais o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, não se limitando a policiar, mas em estar presente sempre que a segurança e o bem estar da sociedade estiverem ameaçados. A grandeza desta força reside nas pequenas ações de todos os dias.

Na quinta-feira (19), quem completa mais um ano de criação é o 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas. São 16 anos realizando de forma diferenciada a prestação de seus serviços a turistas e visitantes, em um dos maiores complexos turísticos do Estado e do País, sem descuidar da comunidade local.

O 1º BPAT foi criado a 18 e instalado a 19 de novembro de 2004, tendo como sede no município de Gramado, o 1º BPAT tem a área de responsabilidade territorial abrangendo dez municípios. Na Região das Hortênsias: Gramado, Canela, Nova Petrópolis e Picada Café; na Região dos Campos de Cima da Serra, São Francisco de Paula, Cambará do Sul e Jaquirana; e no Vale do Paranhana: Igrejinha e Três Coroas; ainda Santa Maria do Herval.

Major André, comandante do 1º BPAT, parabeniza todos os integrantes da corporação: “Por ocasião do aniversário da Brigada Militar e do 1 BPAT, gostaria de agradecer o trabalho comprometido de oficias e praças da Unidade, especialmente neste ano difícil e atípico, por conta do Covid, para toda à sociedade, visto que a BM não deixou em nenhum momento de atender as comunidades diuturnamente prestando seu serviço”.