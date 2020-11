Grupo Teatral Nós Mimo comemora 10 anos de atividades na comunidade

Continua depois da publicidade

Programação contempla oficina, espetáculos gravados e exposição virtual com visita guiada

Levar apresentações e oficinas de teatro para diversos bairros e acreditar no desenvolvimento sociocultural da cidade através da cultura são ideais do Grupo Teatral Nós Mimo desde quando foi criado em 2010. Conhecido como o precursor da descentralização de apresentações teatrais na cidade, o grupo está completando 10 anos de trabalho ininterrupto junto aos moradores de Gramado. Para este marco na sua história, o Nós Mimo havia preparado um circuito de apresentações de todos seus espetáculos que aconteceriam pelas linhas e colônias. Porém, devido a pandemia, as atividades foram reformuladas e agora irão acontecer no ambiente virtual, disponível gratuitamente e com acesso a todos interessados. “Nós sempre acreditamos que muitos moradores não se sentem pertencidos ao centro, mas reconhecem seu bairro como sua casa, por isso, sempre fomos até eles. Neste ano, não estaremos só no bairro, mas dentro da casa de cada um, virtualmente”, afirma Luana Michel, atriz e produtora do grupo.

As comemorações já começaram em novembro, nas redes sociais do grupo, onde as memórias mais marcantes da sua trajetória estão sendo lembradas diariamente às 10h e às 17h. “Este é o momento para que todos se lembrem de como fazem parte da nossa história e de que não fazemos nada sozinhos”, afirma Alessandro Müller, ator e artista plástico do grupo.

A programação comemorativa segue em dezembro até o 15. Hoje o Nós Mimo conta com 7 peças teatrais em seu repertório, das quais 02 serão exibidas na íntegra. “Temos espetáculos onde a presença do público é essencial para que as cenas aconteçam, inclusive um deles é uma montagem feita com alunos da oficina de bairro. Mas, por medidas de segurança devido ao Covid-19, optamos por não os realizar neste momento. Portanto, os trabalhos que irão ao ar são os que já estavam gravados antes da pandemia”, ressalta Luana.

Além disso, o grupo trará vídeos onde conta sobre a concepção da construção de cada um dos seus espetáculos e suas curiosidades. Outra novidade será a Exposição 10 anos de memória, que acontecerá no site do grupo, com direito à visita guiada online. A agenda completa com todas ações culturais será divulgada nos próximos dias.

Preocupados com o impacto ambiental, o grupo promove ainda a ação de coleta de tampas de garrafas, que serão doadas para uma instituição, ao final do projeto. Este projeto cultural possui como finalidade a circulação de conteúdos artísticos e culturais e todas suas ações contam com o financiamento da Prefeitura Municipal de Gramado e da Secretaria de Estado da Cultura do RS, através do edital Arte por toda parte – SEDACTEL Pró-cultura RS FAC.