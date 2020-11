Hotéis poderão ter 75% de ocupação na bandeira laranja

Continua depois da publicidade

Em bandeira amarela, percentual é de 90%: ação do Sindtur beneficia hotelaria de todo o Estado

A diretoria do Sindtur Serra Gaúcha esteve reunida com o Governador do Estado, Eduardo Leite, juntamente com o vice-prefeito de Canela, Gilberto Cezar, e o Secretário da Inovação de Gramado, Anderson Boeira, quando oficializaram a solicitação para a ampliação do percentual da capacidade para a rede hoteleira. “Nossa reunião com o Governador surtiu efeito e foi muito benéfica para a hotelaria, ela somente foi aceita pois foi baseada em dados e estudos importantes”, destacou Lisa Gottschalk, Gerente Executiva da entidade.

Conforme novo Decreto publicado ontem (16) o Estado autorizou o percentual de ocupação de 90% dos hotéis em cidades com bandeira amarela. E de 75% para hotéis em cidades com bandeira laranja. “Este é o resultado do trabalho que realizamos junto ao Governo do Estado”, destacou o presidente do Sindtur, Mauro Salles. O documento enviado ao Governador Eduardo Leite tinha a assinatura e apoio de várias entidades de todo o Estado. “É um grande avanço em todo o setor, com esta decisão conseguimos que fosse beneficiado o Estado inteiro, o que foi ótimo para todos, além de conseguirmos padronizar a utilização das áreas comuns da hotelaria, como piscinas e academias”, destacou Lisa Gottschalk.

O encontro do Sindtur com o Governador do Estado, Eduardo Leite, e seus principais assessores no Plano de Distanciamento Controlado, aconteceu no Palácio das Hortênsias, em Canela, e o documento apresentado era endossado ainda pelos Sindicatos de Hotéis, Bares e Restaurantes de Porto Alegre, Erechim, Pelotas, Santo Ângelo, Osório, Uruguaiana, Passo Fundo, Garibaldi e ainda da Região da Uva e Vinho, além do Comitê de Retomada do Turismo no Estado, Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Hoteleiro de Gramado e de Canela. Com esta iniciativa toda hotelaria do Estado está sendo beneficiada com este resultado favorável.

Foto – Divulgação/Sindtur