Hotelaria da UCS Hortênsias apresenta novo plano curricular

O curso superior de Hotelaria da UCS, do Campus Universitário da Região das Hortênsias, apresenta novas disciplinas para quem iniciar os estudos a partir de 2021. Segundo o professor Maguil Marsilio, coordenador, elas foram reestruturadas para estarem mais ligadas ao mercado, com destaque para Gestão da Experiência Turística; Hotelaria Hospitalar; Mordomia e Concierge e Turismo Corporativo, consideradas específicas da área. As novas disciplinas se unem para compor a graduação de curta duração em Hotelaria e se somam a outras como Governança, Gestão de Recepção e Reservas, Gestão Estratégica de Eventos, dentre outros.

Depois de implantar o primeiro curso de Hotelaria do país em 1978, na praia de Atlântida, a UCS inaugurou essa oferta em Canela em 1986 e se tornou referência na formação de profissionais hoje espalhados não só no Brasil como no Exterior. De lá para cá, mantendo-se sempre atenta às transformações do mercado de trabalho, a Universidade converteu o curso em tecnólogo, o que significa oportunizar uma formação mais curta (dois anos), com disciplinas com foco nas práticas de mercado para atuação imediata nas empresas, dirigidas às necessidades do mercado e ministradas por professores com ampla expertise na área.

Por ser de curta duração, o curso de Hotelaria é mais objetivo e, por isso, disponibiliza aulas práticas desde o primeiro semestre. Os professores oportunizam aos estudantes a real vivência do exercício profissional nos mais variados setores hoteleiros, desde o começo da vida acadêmica.

Os estudantes também são incentivados à participação e à interação com as principais entidades do setor. Durante o curso, há opções de estágio e vagas de empregos, que somadas à estrutura com hotel-escola e laboratório de cozinha solidificam uma preparação adequada que oportuniza a realização de intercâmbios em hotéis de grande porte até fora do país.

“A maioria dos nossos acadêmicos consegue emprego rapidamente, principalmente por estar investindo a sua formação nessa área. No mercado de trabalho, os que possuem formação em Hotelaria são melhor valorizados. A convenção coletiva do Sindtur prevê̂ um salário base/piso maior para pessoas que possuem formação específica na área. Além disso, o salário médio dos acadêmicos que atuam na região com formação fica em torno de R$ 2.000,00 a R$ 5.000,00 por mês logo nos primeiros anos”, diz o professor Maguil Marsilio.

Mais detalhes sobre a Hotelaria podem ser conferidos no site ucs.br, no link Graduação. Informações também podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp (54) 9 9712 8139, na própria UCS Hortênsias, ou pelo e-mail [email protected].

No site, o interessado encontra opções para bolsas e financiamentos e outros benefícios que garantem descontos. Além disso, quem quiser iniciar os estudos não precisa aguardar os períodos tradicionais de vestibulares, pois a UCS oferece ingresso semanal e mensal pelo Processo Seletivo Contínuo.