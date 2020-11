Papai Noel está em casa no 33° Sonho de Natal Canela

Continua depois da publicidade

O Papai Noel está em Canela. Ele instalou a sua casa no Multipalco da Praça João Corrêa, no Centro, nesta quinta-feira, dia 19. Na chegada ao 33° Sonho de Natal Canela, o secretário de Turismo e Cultura, Ângelo Sanches, presenteou o Papai Noel com um livro com fotos de Canela. “Com o livro, estamos desejando ao Papai Noel que ele faça da cidade de Canela uma boa morada, um lugar para ser feliz e que aqui ele permaneça o ano todo”, comentou Sanches. “A presença física do Papai Noel possibilita uma relação mais humanizada com a sua magia. Que o turista e o canelense possam passar pela praça e ver que, além das redes sociais, o Papai Noel está aqui”, acrescenta o secretário.

Para manter a segurança sanitária do público, uma série de protocolos foi adotada. Além do uso obrigatório de máscara e de monitores passando orientações para evitar aglomerações, um trenzinho foi instalado para as crianças andarem de forma gratuita com seus pais.

O trem vai passar em frente ao Papai Noel e vai parar para fotos com o Bom Velhinho, que vai estar protegido por um acrílico. Filas irão respeitar o distanciamento e, a cada saída do trem, o equipamento será higienizado. O horário de funcionamento da casa, que será das 14h às 19h, também foi reduzido.

O Papai Noel está ansioso pelo encontro com as crianças e por aqueles que queiram lhe visitar em Canela. “Eu vim em busca da felicidade e a felicidade eu estou encontrando no Sonho de Natal de Canela. A felicidade vai se concretizar quando eu encontrar as crianças. Por isso, eu convido venham me assistir. O Papai Noel está aguardando vocês”, frisa.

Fotos: Cleiton Thiele/SerraPress