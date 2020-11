Canela tem 50 casos ativos de Covid-19

Continua depois da publicidade

Entre ontem (19) e hoje (20) foram recuperados mais 23 pacientes, totalizando 1.493 pessoas recuperadas. Nas últimas 24 horas 14 testaram positivo. Com isso Canela possui 50 casos ativos (infectados no momento) e registra 1.573 casos confirmados desde o início da pandemia.

Foram realizados 6.323 exames: 3.940 testes pela rede pública e 2.383 testes pela rede privada.

HOSPITALIZADOS

Ao todo, atualmente, 14 pacientes de Canela estão hospitalizados, sendo que dez tiveram diagnóstico positivo para o coronavírus e mais quatro aguardam o resultado do exame.

Deste total, nove pacientes, estão no Hospital de Caridade de Canela: quatro positivos na UTI; um paciente suspeito no suporte intermediário e mais quatro na enfermaria: um positivo e três suspeitos. Seis deles são residentes e três não residentes, na UTI.

TRANSPARÊNCIA

Notícias, boletins, gráficos com o monitoramento do vírus em Canela, mapas com números de infectados por bairros e outras informações sobre o enfrentamento da pandemia estão disponíveis no site http://canela.rs.gov.br/coronavirus/.