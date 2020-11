CBMRS se reúne com prefeito de São Francisco de Paula visando aproximação entre as unidades

Continua depois da publicidade

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul – CBMRS – com sede em São Marcos, realizou na manhã da última sexta-feira (20), reunião com o prefeito de São Francisco de Paula, Marcos André Aguzzolli.

O 1° Sargento do Corpo de Bombeiros Militar, Miguel Oliveira de Souza, juntamente com o Comandante dos Bombeiros municipais de São Francisco, Sérgio Gajardo e o prefeito Marcos André estiveram reunidos para tratar assuntos pertinentes as corporações com o objetivo de aproximar as unidades, dar andamento ao credenciamento junto ao CBMRS, treinamentos e sobre o fornecimento de EPI( Equipamento de Proteção Individual).

O Comandante de Bombeiros Militar de Canela, responde pela área Militar dos municípios de Canela, São Francisco de Paula e Cambará do Sul, onde atendimento itinerantes de prevenção de incêndios ocorrem sempre nas duas últimas terças-feiras do mês.

Foto: Divulgação